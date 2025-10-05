Donne imprenditrici: cinque storie di successo

Il Cineporto dell’Emilia-Romagna, a Fiorano, si è trasformato in un palcoscenico del talento imprenditoriale al femminile. Cinque donne, con percorsi diversi, hanno raccontato cosa significa oggi fare impresa. L’evento, promosso dal team delle imprenditrici di Azimut, gruppo attivo nell’asset management, nel wealth management e nell’investment banking al servizio di privati e imprese, e moderato dalla giornalista Valeria Braglia, ha visto protagoniste figure di primo piano del panorama economico e creativo italiano.

Ad aprire le testimonianze è stata la padrona di casa, Alessandra Stefani, imprenditrice e regista, che dopo una esperienza professionale in Laminam, fondata dal padre Franco Stefani, e la formazione alla New York Film Academy, ha fondato la casa di produzione Scarabeo Entertainment e il Cineporto: primo hub privato in regione per la produzione e post-produzione audiovisiva. Poi Anna Molinari, imprenditrice e icona internazionale della moda, che ha raccontato la nascita del brand Blumarine, costruito col marito Gianpaolo Tarabini Castellani; Loretta Chiusoli, managing director di Boom ha sottolineato l’importanza della formazione per l’inserimento dei giovani nel lavoro; Angela Oggionni, partner di Electa Ventures) ha parlato del ruolo della finanza come leva per le imprese mentre la giovanissima Francesca Failoni, cofondatrice di Alps Blockchain, ha portato la sua esperienza nel coniugare tecnologia, energia ed economia circolare.

"La storia di queste imprenditrici è per noi fonte di ispirazione e conferma l’importanza strategica del nostro lavoro di raccolta del risparmio degli italiani per investirlo direttamente nelle imprese virtuose che desiderano crescere ed innovare, al fine di creare valore per un’Italia più forte, più etica e più equilibrata", hanno commentato le imprenditrici Azimut, Nadia Masini, Monica Nani, Daniela Bigliardi, Erika Bergonzini, Enrica Bigi, Roberta Bonasoni, Emanuela Rossi.

Laura Corallo