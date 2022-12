Donne operate al seno, donati all’ospedale 50 cuscini per affrontare la convalescenza

Cinquanta cuscini ascellari per alleviare la pressione sulle aree sensibili nel post-operatorio sono state donate alla Chirurgia Oncologica Senologica del Policlinico, diretta dal professor Giovanni Tazzioli, da Marisa Di Consoli, una privata cittadina che ha deciso di dedicare alle donne operate al seno la sua festa del 50esimo compleanno. "Questo è uno splendido esempio di solidarietà al femminile – ha voluto ringraziare il direttore generale, Claudio Vagnini – un gradito dono per le nostre pazienti. Ringrazio Marisa per la sensibilità". "

Il 27 giugno scorso ho compiuto 50 anni – ha raccontato Marisa - non ho voluto festeggiare, o almeno non nella solita versione, ma essere vicina alle donne affette da cancro. Le mie amiche sapendo che non volevo ricevere regali, hanno organizzato una colletta per partecipare anche loro in qualche modo a questo mio desiderio. Così ho acquistato 50 cuscini certificati".