Donne tra discriminazioni e violenza. Dal passato alle ferite del presente

La discriminazione femminile e il femminicidio sono fenomeni collegati e riflettono le disparità di genere presenti nella vita quotidiana. Sebbene siano stati compiuti notevoli progressi verso l’uguaglianza, questi problemi continuano a bussare alla nostra porta ogni giorno. Approfondire sia passato che presente è molto importante per riconoscere l’acido che corrode fin dall’antichità la nostra società.

Discriminazione femminile: un problema storico e attuale. In tutte le epoche le donne sono state spesso vittime di violenza psicologica e fisica, legate a idee di possesso dell’uomo; per secoli sono state allontanate dalla vita pubblica, limitate a ruoli domestici e obbligate a dipendere dagli uomini. Fin dal Medioevo le donne erano generalmente considerate proprietà degli uomini, prima dei padri, poi dei mariti e private quindi di diritti e di autonomia.

Dal XV al XVII secolo circa si affermò in Europa il fenomeno della cosiddetta ’caccia alle streghe’, molte donne furono accusate di stregoneria e uccise, spesso per motivi legati alla loro volontà di essere libere, di voler socializzare col mondo o per il loro rifiuto di adattarsi alle regole sociali. Questi atti di estrema violenza venivano spesso giustificati da credenze religiose e culturali che vedevano le donne come esseri pericolosi o inferiori all’uomo.

Nel corso dei secoli movimenti come il femminismo hanno sfidato queste regole, ottenendo traguardi significativi come il diritto al voto e l’accesso all’istruzione. Oggi le donne combattono discriminazioni in molti campi, dal lavoro alla politica. In alcuni paesi le leggi continuano a frenare i diritti delle donne e, credenze culturali, portano avanti l’idea che le stesse siano inferiori agli uomini. Queste barriere non solo limitano le opportunità che le donne potrebbero avere, ma contribuiscono a creare un muro nella società, quindi tra tutti noi.

Femminicidio: il peso di una parola con radici profonde. Il femminicidio è definito come ’l’uccisione di una donna per motivi legati al genere, in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale’ ed è una delle forme più estreme di violenza. Pur non essendo un fenomeno nuovo, il termine ’femminicidio’ è stato identificato solo alla fine degli anni novanta del Novecento e la prima attestazione ufficiale su un dizionario italiano, risale solo al 2009.

Solo attraverso una profonda consapevolezza storica e un impegno costante per l’uguaglianza sarà possibile sradicare queste profonde ingiustizie e costruire una società più equa e sicura per tutti e tutte. È un imperativo morale e sociale che non possiamo più ignorare.

Carlotta Barretta, classe 2^G, scuola ’ Fassi’ di Carpi (alunni della 2^G: Barbieri Maya, Barbieri Venere, Barretta Carlotta, Caselli Carlotta, Halili Iris, Meazzini, Veronica, Qafa Marisa, Tenore Sabrina, Vinet Matisse, Zoboli Elisa)