Dopo 10 anni inaugurano le Vittorino da Feltre

Inaugurata ieri mattina, alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose, degli insegnanti e della Dirigenza scolastica, la nuova scuola primaria Vittorino Da Feltre di viale XXVII Settembre. La zona è quella di Braida, prospiciente l’ufficio postale di piazza San Paolo, l’area quella su cui sorgeva la mensa ‘San Carlo’. La scuola Vittorino da Feltre conta attualmente 181 alunni, 32 docenti e 4 collaboratori: la vecchia sede fu inaugurata a metà degli anni Sessanta, quella nuova completa un percorso cominciato diversi anni fa, e portato a termine da diverse amministrazioni che hanno contribuito alla sua realizzazione.

"Un momento emozionante – ha detto il sindaco Matteo Mesini – che porta a compimento un percorso iniziato quasi 10 anni fa con la giunta Pistoni, passato attraverso la giunta Menani e conclusosi questa mattina. Inaugurare una scuola, oggi, significa dare certezze alla comunità ma soprattutto un messaggio di fiducia e speranza nel futuro".

La nuova scuola si estende su una superficie di 1642 metri quadrati di superficie calpestabile, 200 dei quali occupati dalla palestra che si aggiungono a 2mila metri quadrati di area cortiliva. Di poco inferiore ai 4,5 milioni di euro la spesa complessiva, cofinanziata dalla Regione (1,7 milioni) e dal Ministero (poco meno di un milione) oltre che dal Comune, che ha aggiunto gli 1,6 milioni che mancavano accendendo un mutuo ma passa, finalmente, all’incasso inaugurando la struttura, presso la quale domani mattina alle 8,15 l’assessore regionale Isabella Conti darà il via all’anno scolastico dei plessi cittadini. "Si conclude un lungo percorso – sottolineano Maria Savigni e Maria Raffaella Pennacchia, rispettivamente assessore alla Pubblica Istruzione e ai Lavori Pubblici – per dare una nuova scuola al quartiere Braida e alla città di Sassuolo. Il progetto ha permesso anche di riqualificare un’area del quartiere, dove sorgeva l’edificio della vecchia mensa in stato di degrado. Una nuova scuola è un servizio fondamentale per la comunità e rappresenta anche un presidio di socialità. Siamo orgogliose che un’idea nata anni fa abbia trovato oggi la sua realizzazione". L’edificio ha una pianta a ‘L’ ed è composto da due corpi con un giunto sismico. Gli spazi della didattica sono situati nella porzione a due piani con l’atrio di ingresso, la mensa e la cucina, il blocco dei servizi igienici per insegnanti e quelli per gli alunni: 10 aule, 6 spazi polifunzionali oggi adibiti a laboratori e biblioteca oltre alla sala insegnanti e alla palestra. Progettato e realizzato senza barriere architettoniche, l’edificio è dotato anche di un ascensore.

