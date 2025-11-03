Dopo 13 anni dal terremoto la torre campanaria suona a festa

Intorno alle 16 di ieri il rintocco a festa delle campane della torre campanaria della Chiesa di San Paolo (Concordia), manovrate dalla Associazione Campanari Modenesi, dopo la benedizione impartita dal vescovo Erio Castellucci, ha interrotto un silenzio durato ben 13 anni. "E’ un grande passo in avanti – ha commentato don Erio, davanti alla sindaca di Concordia Marika Menozzi e alle decine di persone accorse nonostante la pioggia – perché Concordia è tra i comuni del cratere più danneggiati, soprattutto la chiesa. Però il fatto che si spossa riaprire il campanile è un grande segno di conforto. Anche simbolicamente, infatti, le campane che suonano a festa mettono gioia nel cuore: sono un segno di speranza".

Alto alla sua sommità una trentina di metri dal suolo, il campanile di Concordia era stato eretto nel 1732, ma il terremoto del 2012 ne ha minacciato la stabilità e lo ha reso inagibile. L’intervento di restauro è costato 445mila euro.

"Il recupero – ha spiegato l’architetta Manuela Losi, responsabile dell’Ufficio Patrimonio della Diocesi di Carpi – è stato avviato a fine 2022 e l’impresa che ha vinto ha iniziato i lavori nel marzo 2023. Sono stati davvero lavori complessi perché, mano a mano si saliva si vedevano più evidenti i danni, che per quanto indagati hanno riservato diverse sorprese. E la cella campanaria è quella che presentava maggiori difficoltà tanto da suggerire anche il recupero e rifacimento del castello delle campane che ora possono risuonare anche manualmente".

Il vescovo don Erio ha poi impartito la benedizione anche all’Oratorio della Madonna dello Spino in località San Giovanni e al secentesco palazzo Corbelli, inaugurato sabato scorso.

Alberto Greco