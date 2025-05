Dopo 50 anni chiude la Boutique di Giovanna Montorsi

Chiude dopo oltre 50 anni di attività la storica Boutique di Giovanna Montorsi, in pieno centro storico, punto di riferimento dei modenesi e di tanti personaggi del mondo della moda, della sport e dello spettacolo.

Resta invece attivo il negozio in via Emilia centro 87, inaugurato nel 1964 e condotto dalla nipote, figlia di Giorgio, che in assoluta autonomia prosegue la ricerca, come da tradizione di famiglia, nel campo dei profumi, dell’abbigliamento e dei gioielli.

La Boutique che ha fatto la storia commerciale della città nel ’60 era nata inizialmente come profumeria, in seguito è stata introdotta la vendita delle borse griffate, quindi dell’abbigliamento negli anni ’70.

Il negozio rimarrà aperto fino al 2 agosto: prevista, dopo le ferie estive, una breve riapertura a settembre per i saluti con i clienti, prima della chiusura definitiva.