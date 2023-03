"Dopo 79 anni sappiamo come morì lo zio"

"Soltanto venerdì scorso, con l’articolo sul vostro giornale, dopo 79 anni, abbiamo saputo dove e come era morto lo zio Romolo. In casa i nonni e gli zii dicevano che risultava disperso nell’isola di Rodi e che una nave era affondata. Nulla di più. Per noi è stato importante quell’articolo. Grazie di cuore". Sono parole di Alessio Neri, il primo dei nove nipoti del caporale Romolo Neri, morto trentenne il 12 febbraio 1944, sul piroscafo Oria, naufragato in una tempesta al largo di Capo Sounion, in Grecia, con quasi 4200 soldati italiani a bordo, che i tedeschi stavano portando in Germania nei campi di lavoro. Erano internati militari italiani "non collaboranti", prigionieri che i tedeschi avevano catturato a Rodi dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, perché avevano detto no ai nazisti. È stato il ritrovamento della gavetta di Romolo, artiere del Genio, fra ossa sparse nei resti del relitto sul fondo del Mare Egeo, a far emergere il caso, che è stato portato alla luce grazie al subacqueo greco Aristotelis Zervoudis e anche alla Rete dei Familiari dei Dispersi dell’Oria, in particolare dell’architetto Michele Ghirardelli di Bologna che su quel piroscafo ha perso il nonno. La gavetta di Romolo è stata identificata perché lui vi aveva inciso il nome e la scritta W la Pace. In casa Neri, una numerosa famiglia di agricoltori sparsa ora tra Lombardia ed Emilia, non si parlava mai della guerra. "Era un argomento che suscitava ansia, dolore – racconta Alessio -. Alla notizia che Romolo figurava fra i dispersi i genitori hanno posto la sua effige e il nome sulla lapide di mio papà Dino, morto nel febbraio 1945 e tumulato a Novi". Anche Dino è morto per cause di guerra. Era uno dei dieci fratelli Neri, sei i maschi, cinque dei quali dovettero imbracciare il fucile durante il secondo conflitto mondiale. Combatterono su diversi fronti. Ritornarono a casa Silvio dalla Francia, Emilio dalla Jugoslavia e Mario da Trieste. Romolo aveva un gemello, Remo, morto nel 1949, che non fu arruolato perché cagionevole di salute.

"Romolo dirigeva un’azienda agricola a Solara di Bomporto – racconta il nipote Alessio -. In casa si diceva che era un ragazzo mite, faceva l’apicoltore e aveva l’hobby di costruire oggetti con il traforo. Io non ho avuto la fortuna di conoscerlo, sono nato quando lui era già militare". Domenica scorsa, a Cerea di Verona, sono state consegnate due gavette a familiari di dispersi dell’Oria. Hanno partecipato alla cerimonia anche parenti di Romolo Neri, la cui gavetta sarà consegnata ufficialmente ai familiari nel corso di un’iniziativa che dovrebbe svolgersi a Novi, dove Romolo era nato il 22 agosto 1914, "per onorare questi ragazzi – dice Alessio - che rifiutarono di sottomettersi ai nazisti, pagando questa loro scelta con la morte".

Walter Bellisi