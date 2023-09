Dopo i lavori di ristrutturazione riapre ai camion il ponte Ghiarella

Riapre domani, dopo la cerimonia di inaugurazione prevista per le 15, il ponte di via Ghiarella. Oggetto di rafforzamento strutturale che ne consentirà l’attraversamento anche ai mezzi di portata superiori alle 3,5 tonnellate, ovvero autobus e mezzi di Hera, il ponte riapre tra l’altro con qualche giorno di anticipo rispetto al cronoprogramma dei lavori – il termine previsto era per fine settembre - che hanno riguardato anche l’apposizione di guardrail di protezione ed erano cominciati poco dopo la metà di giugno. "Si tratta – spiega l’assessore ai lavori pubblici Monica Lusetti – di un intervento di messa in sicurezza non rimandabile, eseguito in estate anche su indicazione degli enti preposti per la situazione del torrente sottostante. Volevamo finire prima dell’inizio dell’anno scolastico: ci abbiamo messo qualche giorno in più ma siamo comunque in anticipo, e ne siamo soddisfatti. Siamo inoltre soddisfatti di aver ricevuto un consistente finanziamento che copre quasi interamente la spesa". Spesa che si attesta sui 247 mila euro, quasi integralmente finanziato dal PNRR (227 mila euro) e quindi non da risorse comunali, all’interno del programma di "Interventi di resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei Comuni". I lavori tra l’altro, aggiunge Lusetti, "non confliggono con la possibilità di realizzare un secondo ponte al fianco di quello esistente, così da permettere un doppio senso di marcia. Questo qualora gli esiti degli studi attualmente in corso dovessero sottolinearne l’opportunità".