Dopo i segnali di pace. Giacobazzi incassa un credito per il futuro?

All’indomani dello strappo in casa Forza Italia, con Piergiulio Giacobazzi che ha dato le dimissioni da coordinatore provinciale dopo che la scelta del candidato è toccata a Luca Negrini, si respira un’aria di riconciliazione. Almeno da parte dei Fratelli d’Italia e Forza Italia, i due partiti maggiormente coinvolti nel caso. Giacobazzi, come annunciato, non era presente all’ufficializzazione di Negrini. Ovvio che, come si dice, gli siano fischiate le orecchie. Ha accennato a lui Barcaiuolo, definendo "comprensibile" la delusione per non essere stato indicato come candidato. Più lungo l’intervento sul suo conto da parte della coordinatrice regionale azzurra Valentina Castaldini, che a margine della presentazione ha chiarito il concetto: "Giacobazzi rimane in Forza Italia e soprattutto resta un importante punto di riferimento per noi. Lo vogliamo come capolista a dimostrazione del fatto che la stima e la fiducia in lui è piena". Insomma, almeno da una parte c’è la disponibilità a metterci il filo per ricucire lo strappo, ma occorre che Giacobazzi ci metta l’ago. Sbollita la rabbia sarà disponibile a riaprire il rapporto con il suo partito e con i propri alleati? Può essere, anche se un incontro chiarificatore forse sarà necessario. Voci di corridoio sostengono che la candidatura di Giacobazzi non sia mai stata reale. In pratica, la decisione era già stata presa su Negrini, e facendo il nome di Giacobazzi si cercava semplicemente di concedergli un po’ di visibilità prima dell’ufficializzazione dell’esponente di Fd’I. Sul tavolo c’era anche la promessa, in caso di vittoria, del ruolo da vice sindaco tutto per lui. In politica a volte funziona così: quando sei costretto a fare un passo indietro puoi ritenerti comunque a credito, e farti avanti alla prossima occasione in grado di chiedere, a buon diritto, quel posto che ti è stato negato prima.

r. g.