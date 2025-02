"Dopo la distruzione del Bosco Magico si prenda posizione su via Marchiona"

"Ci dispiacerebbe davvero assistere, per l’ennesima volta, al deturpamento di un’area verde cosi’ vasta, la realizzazione di 40.000 mq di impianti fotovoltaici, sarebbe l’ennesimo danno ecologico al nostro territorio, specialmente dopo i dati allarmanti sulle condizioni dell’aria che respiriamo fornite da Arpae e LegaAmbiente". I consiglieri di Forza Italia Michele De Rosa e Massimo Barbi, aprono così un tema che intendono discutere in consiglio comunale.

"Dopo la distruzione del “Bosco Magico” in via Guastalla ci era stato promesso dalla Giunta e dal Sindaco che la perdita di quel polmone verde sarebbe stata compensata attraverso l’individuazione di un’altra area della città che potesse essere rinaturalizzata spontaneamente.

L’area di cui si fa portavoce il Comitato in questione potrebbe essere un luogo più che adatto sia per compensare il polmone verde che è stato distrutto sia per tutelare un’importante area naturale come quella di via Marchiona. Su questo punto ci piacerebbe anche una presa di posizione sia della Consulta Ambiente che delle principali associazioni ambientalistiche del nostro territorio. Per quanto ci riguarda – spiegano i due consiglieri – porteremo questo tema in discussione anche in Consiglio Comunale dove siamo sicuri che troverà ampia condivisione anche da consiglieri della maggioranza, perché la tutela dell’ambiente e del verde va e deve andare oltre ogni schieramento politico, ma ahimè, consapevoli anche del fatto che sarà molto difficile in considerazione di una normativa nazionale che lo permette".