Dopo la notte al parco sparito un giovane

Un ragazzo veneto di origine romena sarebbe scomparso durante il rave iniziato intorno alle 20 al parco Ferrari dopo la Street Parade in città. Il giovane, 21 anni, aera con alcuni amici sul prato quando, molto ubriaco, si sarebbe allontanato un momento per poi non fare più ritorno. L’allarme laciato ieri dalla famiglia che non lo ha v isto rientrare a casa ha dato il via alla mobilitazione delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco che hanno fatto partire le ricerche proprio dal parco Ferrari, Ieri sera, in particolare, i sommozzatori dei pompieri hanno controllato i fondali del laghetto del parco. Fino a tarda sera non avevano trovato nulla.

Già nella prima mattinata poi Hera e gli organizzatori stessi della manifestazione avevano già risistemato l’area del rave senza rilevare alcuna situazione particolare.

La multiutility riferisce che "si è conclusa alle 13 ieri la pulizia del parco Ferrari da parte del servizio Ambiente che in occasione della Street Parade ha messo in campo un servizio straordinario". Sabato pomeriggio gli addetti Hera avevano seguito la manifestazione raccordandosi con i volontari dell’organizzazione con l’obiettivo di mantenere il decoro della città durante e dopo il passaggio dei partecipanti. "Gli operatori hanno raccolto i sacchi di rifiuti che i manifestanti si lasciavano alle spalle al loro passaggio, svuotato cestini e pulito la strada con la spazzatrice mentre il corteo proseguiva il proprio percorso, per poi concludere il servizio nella notte".

IDopo il passaggio del corteo senza particolari danneggiamenti, si temeva una fase conclusiva più problematica con il raduno finale al parco Ferrari: corso Italia per esempio è rimasta bloccata per diversi minuti per consentire al corteo di entrare nell’area verde, dove la gran parte dei partecipanti vi avrebbe trascorso la notte.

Alle due erano molti quelli già andati via e l’ultimo carro ha lasciato l’area intorno alle 5. A parte la baldoria e la musica a tutto volume che ha disturbato per qualche ora il sonno dei residenti, ieri mattina già all’alba l’area era vuota e ripulita, solo un presidio della polizia di Stato a vigilare sulle operazioni di deflusso. Sono intervenuti allora gli operatori di Hera per ripulire ulteriormente il parco, che comunque era già in buone condizioni grazie appunto al servizio d’ordine predisposto dall’organizzazione della manifestazione.

Sul fronte sanitario, sono stati una trentina gli interventi del 118 per lievi malori dovuti ad alcol e sostanze stupefacenti, nessuno di loro però ha avuto bisogno di ricorrere al pronto soccorso. Mentre per quanto concerne la viabilità, a parte i disagi in centro e nelle zone immediatamente vicine di cui abbiamo dato conto ieri, non si sono registrate complicazioni nel deflusso da Modena.

