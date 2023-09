"Dopo la rapina non riusciamo a dormire"

Emergono particolari nuovi e inquietanti sulla rapina con sequestro di persona che è stata messa in atto martedì mattina da alcuni malviventi – probabilmente tre – ai danni di una coppia di anziani, che abita a Castelnuovo Rangone in via XXV Aprile. Il giorno dopo lo choc subito parla Simonetta, figlia di Carlo Alberto Costanzini, 83 anni, e Gabriella, 78 anni.

"I miei genitori – spiega Simonetta – sono ancora molto colpiti per l’accaduto e non sono riusciti a dormire". Con la scusa di fare verifiche sulla rete del gas, infatti, due individui, uno sulla trentina e uno sui cinquant’anni, mercoledì mattina si sono fatti aprire la porta di casa. Una volta dentro, hanno fatto un po’ di "scena" simulando micro esplosioni di gas "grazie probabilmente ad alcuni mortaretti", spiega sempre Simonetta. Poi, si sono fatti indicare la collocazione della cassetta di sicurezza. Una volta raggiunto l’obiettivo, un malvivente si è dedicato a tenere monitorati i due coniugi, portandoli in cantina, l’altro alle operazioni di apertura della cassetta. "Comunicavano tra loro tramite walkie-talkie – ha riferito Simonetta, che a sua volta ha ascoltato il racconto dei genitori – e probabilmente fuori li aspettava un terzo complice". Sta di fatto che il bottino è molto ingente. "Ancora non abbiamo quantificato con precisione – spiega ancora Simonetta – ma tra orologi e gioielli siamo tra i 50 e i 60.000 euro". Per quanto riguarda la nazionalità di chi ha effettuato la rapina, sempre Simonetta basandosi sul racconto dei genitori spiega che "probabilmente erano entrambi italiani, di origini meridionali". Sul caso stanno già indagando i carabinieri, che ieri mattina hanno raccolto la deposizione dei due coniugi, addirittura attraverso una video intervista effettuata in caserma. Sull’episodio è intervenuto ieri anche il sindaco, Massimo Paradisi, esprimendo "vicinanza e solidarietà alle vittime e ai loro familiari". Visto che i due malviventi si sono spacciati per tecnici Hera per poter entrare, Gabriele Tonelli responsabile del servizio gas Inrete, società Hera che gestisce le reti gas, ha spiegato: "Gli operatori di Inrete che effettuano attività di pronto intervento sono dotati di una divisa, di un mezzo che è identificato con il logo Inrete e di un tesserino di riconoscimento che il cliente può chiedere. Non hanno necessità né di chiedere contributi economici nè di entrare all’interno delle abitazioni se non nel caso il contatore sia collocato all’interno. Per chiarirsi ogni dubbio si può sempre fare riferimento anche al call center guasti del Gruppo Hera telefonando al 800 713666".

Marco Pederzoli