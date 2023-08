"Dopo la rapina viviamo nella paura In Italia la giustizia non funziona"

"Ogni sera ci guardiamo ancora attorno per paura che tornino. La paura, infatti, difficilmente se ne va dopo un episodio del genere, in stile Arancia Meccanica, soprattutto se i colpevoli sono ancora liberi. Sto installando sistemi di sicurezza nell’abitazione ma mi auguro che presto i malviventi vengano catturati e che le forze dell’ordine identifichino eventuali mandanti".

E’ lo sfogo di Giuseppe Marasti, l’imprenditore del distretto ceramico che, lo scorso luglio, è stato picchiato e rapinato insieme alla moglie Maria Ravazzini da un commando di banditi.

Il gruppo di criminali, ricordiamo, si è introdotto nella villa di San Venanzio di Maranello intorno alle 22 – sollevando una tapparella semi-blindata – e per quasi mezz’ora ha preso a calci e pugni le vittime, minacciandole ripetutamente di morte per poi fuggire col bottino.

"A distanza di un mese riviviamo ancora la bestialità di cui siamo stati vittime e ci rendiamo conto di essere fortunati ad essere ancora vivi. La sicurezza equivale alla libertà – afferma Marasti – eppure difficilmente, oggi, possiamo affermare di sentirci al sicuro.

I criminali che ci hanno sequestrato e riempito di botte provengono dall’estero. Mentre in altri Paesi – attacca – entra solo chi può avere un posto di lavoro, qui no e i risultati si vedono. Quegli uomini hanno fatto irruzione con inaudita violenza a casa mia – spiega l’imprenditore –, ci hanno massacrati di botte tanto da finire in ospedale e sequestrati mentre gli altri complici giravano nelle stanze per portare via le nostre cose.

Continuamente eravamo minacciati di morte e, secondo una nostra ricostruzione, erano almeno otto, dieci individui. I carabinieri sono arrivati subito e un mio ringraziamento va a tutti, in particolare al comandante della stazione di Maranello. Ma il messaggio che vorrei passasse è che far rispettare le leggi è possibile se si vuole – commenta ancora Marasti con una certa amarezza – ma dai vertici dello Stato, Ministero degli interni a scendere, è evidente l’incapacità del controllo reale del territorio".

Secondo Marasti un altro grande problema è rappresentato dal fatto che gli arrestati, poco dopo, vengono liberati. "Il criminale acquisisce più forza perchè, di fatto, non è perseguitato e lo Stato diventa sempre più debole. Così nella nostra regione avviene un furto in casa ogni tre minuti". Marasti cita poi la Svizzera dove le auto della polizia "presidiano veramente il territorio. Invece qui, i malviventi sono liberi di entrare a casa altrui con estrema violenza, come in alcuni paesi dell’America Latina. La domanda che ci poniamo tutti ormai è: le istituzioni non hanno la giusta percezione?".

