Dopo la sosta il Modena a Ferrara riparte con una sconfitta

Riparte con una sconfitta il cammino del Modena in Serie B di pallamano dopo la sosta invernale prevista dal campionato. Nella 12esima giornata (in cui riposava la Carpine seconda della classe) i gialloblù hanno ceduto 37-23 sul campo del Ferrara United, che nella ripresa ha allargato la forbice dopo essere già andata al riposo avanti 16-12. Una gara che era rimasta in equilibrio nei primi 8’ (5-5), con i gialloblù addirittura avanti 10-9 al 20’ prima di subire il parziale del -4 al riposo. Nella ripresa invece non c’è stata partita e Ferrara ha dilagato fino al +14 finale. Per la giovane truppa di coach Sgarbi non sono bastati i 6 gol di Fiorini e i 4 di Ori per evitare il ko. Sul parquet di Mordano col Faenza invece il Rapid Nonantola perde 34 a 33. In serie A Gold invece giocherà martedì 16 alle ore 19 in casa Carpi opposto a Cassano Magnago.

d.s.