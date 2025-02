Dopo l’alluvione torna la palestra: "Rinasce la Casa della ginnastica"

La Società Ginnastica Castelnovese Asd ha annunciato ieri la conclusione dei lavori di ripristino della Casa della Ginnastica di Castelnuovo Rangone. "Grazie a un importante investimento, e al fondamentale sostegno di Itas Assicurazioni e A.mor. srl – si legge nella nota della società – è stata installata una nuova pedana di ginnastica artistica per il corpo libero e sostituiti i cubetti di riempimento della buca di atterraggio acrobatica.

L’alluvione dello scorso ottobre aveva gravemente danneggiato le attrezzature, mettendo a rischio l’attività sportiva della società. Determinata a superare questa difficoltà, la Ginnastica Castelnovese ha lavorato instancabilmente per restituire agli atleti uno spazio rinnovato e all’avanguardia. Fondamentale – proseguono dalla stessa Ginnastica castelnovese Asd – l’apporto degli atleti del gruppo di ginnastica acrobatica e di tutti gli istruttori della società che hanno collaborato attivamente per la sistemazione delle attrezzature.

La nuova pedana realizzata per eseguire gli esercizi a corpo libero (che ha una dimensione di 14 metri per 14 metri), dotata di un innovativo sistema di smorzamento a molla, garantisce eccellenti prestazioni anti-shock, migliorando le performance e riducendo l’affaticamento. I cubetti di riempimento della buca, di ultima generazione, assicurano la massima sicurezza e comfort durante l’allenamento".

Alberto Di Mattia, presidente della Società Ginnastica Castelnovese Asd, commenta: "L’alluvione ha messo a dura prova la nostra Casa della Ginnastica, compromettendo le attrezzature e minacciando l’attività di un’associazione che da anni rappresenta un punto di riferimento per lo sport e la crescita dei giovani nel nostro territorio. Non ci siamo arresi. Grazie al supporto delle famiglie, delle istituzioni e del nostro partner Itas Assicurazioni, abbiamo trasformato una crisi in un’opportunità di crescita. Oggi restituiamo ai nostri atleti attrezzature all’avanguardia, dimostrando che impegno, passione e spirito di squadra sono parte integrante del nostro Dna".

m.ped.