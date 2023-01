Dopo le denunce di vandalismi saccheggiata l’auto di Negrini

Accade nuovamente, sempre in zona Canalchiaro, precisamente in calle di Luca, sempre ai danni delle auto in sosta per la notte. Colpita e razziata anche l’auto del presidente cittadino di Fratelli d’Italia, Luca Negrini: "Questa mattina (ieri, ndr) – racconta – ho trovato il finestrino della mia auto parcheggiata sotto la mia abitazione distrutto ed evidenti segni del saccheggio avvenuto a seguito del danneggiamento. Fa sorridere amaramente che non più tardi di qualche giorno fa Fratelli d’Italia denunciava una rapida escalation di danneggiamenti e atti vandalici a seguito delle innumerevoli segnalazioni ricevute proprio dopo i recenti colpi messi a segno in Calle di luca e in Corso Canalchiaro, ai danni non solo delle auto ma anche degli esercizi commerciali della zona.

Evidenziammo come fosse necessaria proprio su Calle di Luca una riflessione particolare in quanto l’assenza di videosorveglianza è strategica per i malviventi che utilizzano il passaggio per abbandonare il centro storico senza essere ripresi. Chiedemmo – ricorda Negrini – che fosse rivisto il sistema di videosorveglianza della zona e che fossero installate le telecamere in Calle di Luca come tanti residenti e commercianti chiedono da tempo. Consapevoli che occorre un reale cambio di passo in termini di lotta alla microcriminalità a tutela dei cittadini. Auspico che le telecamere della gioielleria situate a ridosso della mia auto possano fare chiarezza su chi sono i responsabili così da poter essere rintracciati e puniti. Ringrazio le forze dell’ordine con cui sono già in contatto per la celerità e la professionalità ricevuta fin da subito", conclude Negrini.