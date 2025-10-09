Dopo l’omicidio suicidio il figlio colto da malore

C’era un velo di tristezza che qualcuno aveva scorto ma che forse, in passato, non si era mai insinuato nelle loro vite. Nulla, però, di così profondo da lasciar ipotizzare il dramma che si è consumato martedì sera. Aleggia il dolore a Castelfranco, dopo lo straziante omicidio-suicidio che ha cancellato le vite dei coniugi Enzo Manzini e Maria Capitati. L’uomo, 92 anni, in base alla ricostruzione degli inquirenti, ha prima sgozzato la moglie 88enne Maria per poi togliersi la vita a sua volta, lanciandosi da una finestra del secondo piano della palazzina di via Saetti, dove i pensionati vivevano in un grazioso appartamento al piano terra. ‘Brava gente’, li definiscono tutti con un profondo nodo in gola. Nessuno, infatti, si aspettava in paese il tragico epilogo: Manzini era ancora molto attivo, andava a ballare il liscio e frequentava la bocciofila di via Tabacchi. L’Alzhaimer, invece, si stava portando via lentamente la sua compagna di vita: forse, sentendosi impotente davanti al ‘mostro’, una patologia subdola e invincibile, l’anziano ha deciso di porre fine alle loro vite. Nei prossimi giorni la procura - le indagini, condotte dai carabinieri, sono coordinate dal Pm Giulia Stignani – darà incarico ai periti per effettuare l’autopsia sul corpo dei coniugi. Il figlio della coppia, alla notizia della loro morte, è stato colto da malore. "Andava a trovarli ogni giorno" - affermano in paese. Pare che la coppia, essendo ancora autosufficiente, non fosse seguita dai servizi territoriali. "A noi spetta il compito di lasciare fuori dalla porta rassegnazione e il senso d impotenza che bussano forte per entrare. Sono shock che colpiscono tutti in profondità in quanto nessuno può sentirsi non vulnerabile" - afferma il sindaco Gargano. "ICi chiediamo perché questi uomini non chiedono aiuto per sé stessi, quando sentono istinti omicidi e suicidi, e aiuto per la persona a loro vicina, risparmiando a entrambi un immane dolore" - interviene sulla vicenda l’Associazione Casa delle Donne contro la violenza. Ieri mattina, intanto, è stato presentato il progetto FA.TE, portato avanti da Fondazione Futuro ETS e il Gruppo Donne e Giustizia Odv di Modena. Ciò che si propone il progetto, rivolto a venti donne e al via dal 27 ottobre, è quello di aiutare le donne che hanno vissuto situazioni di disagio emotivo, come una separazione dolorosa, difficile a riprendere in mano la propria vita anche dal punto di vista professionale. "Quanto accaduto a Castelfranco è frutto di estrema solitudine; se si arriva a commettere un gesto del genere significa che la rete non ha funzionato – commenta la presidente di Donne e Giustizia, avvocato Giovanna Zanolini. Quello che noi facciamo in situazioni molto meno critiche è proprio questo: cercare di creare una rete per dare aiuto, sostegno. Capire che quando una persona vive una situazione di disagio non è solo".

v. r.