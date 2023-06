Dopo l’università Flessibilità e autonomia "I neolaureati chiedono il lavoro da remoto"

di Alberto Greco

Esplode tra i laureati la voglia di lavorare in smart working. Nel 2022 per quanto riguarda i laureati dell’università di Modena e Regio Emilia è migliorata sì la capacità di assorbimento del mercato del lavoro, tanto da ridurre la disoccupazione scesa in media al 5,8% (Rapporto AlmaLaurea 2023), ovvero 6,7% tra i laureati triennali, 6,3% tra i magistrali a ciclo unico e addirittura al 5,0% tra laureati magistrali di secondo livello. Sono però cambiate le aspettative nei confronti del mondo del lavoro e delle modalità in cui svolgerlo, con una decisa ricerca di un maggiore work-life balance testimoniato dall’aumentata disponibilità a lavorare in smart working pari al 36,2% tra i laureati del 2022 e da un incremento dell’importanza attribuita a tempo libero, flessibilità dell’orario, autonomia. Più di un terzo dei laureati, oggi, opterebbe per un lavoro da svolgere in remoto. Cinque anni fa tra i laureati Unimore del 2018 questa percentuale non raggiungeva il venti per cento (17,9%). "Dalla comparazione 20182022 dei dati AlmaLaurea – commenta il professor Matteo Rinaldini, docente di Sociologia del lavoro e dell’organizzazione a Unimore - emerge un incremento significativo di coloro che ritengono importante, nel cercare lavoro, aspetti legati all’autonomia, alla flessibilità oraria e spaziale e alla disponibilità di tempo libero. Questa tendenza non sembra avere una corrispondenza, però, riguardo il tipo di rapporto di lavoro e contratto desiderato: la sicurezza del posto di lavoro e il contratto a tutele crescenti continuano ad essere tra le condizioni più ambite. In altri termini, l’aspettativa di autonomia e flessibilità non sembra tradursi nel rifiuto tout court del lavoro subordinato. Ciò che invece sembra emergere è un’aspettativa di un cambiamento delle modalità di lavoro, ovvero della sua organizzazione".

Negli ultimi cinque anni non sono molto cambiate tra i laureati del nostro ateneo gli aspetti ritenuti rilevanti nella ricerca del lavoro, come acquisizione di professionalità (77,3%), possibilità di carriera (69,2%), possibilità di guadagno (66,6%), ma a questi si guarda da una visuale diversa, capace di coniugarsi a fattori che migliorano la qualità della propria vita. "In questo senso, - prosegue Rinaldini - non sembra essere casuale il fatto che la possibilità di fare smart working è tra le condizioni lavorative ricercate che registra un incremento maggiore. Sembrerebbe quasi che i ragazzi, in linea con quello che sta succedendo anche per chi è da anni nel mercato del lavoro, abbiano scoperto che è possibile lavorare in modo diverso e che in qualche misura si aspettino, nel loro futuro, di farlo. In effetti, già da qualche tempo, a partire dal periodo post-pandemico, i manager di Risorse umane di molte imprese segnalano il fatto che lo smart working rappresenta una condizione sempre più richiesta dai lavoratori di alcuni segmenti in fase di assunzione. Il problema è noto e rischia di acutizzare una condizione di mismatch tra domanda e offerta di lavoro. Con il tempo capiremo se queste aspettative rimarranno espressioni di strategie individuali o si trasformeranno in una domanda collettiva".