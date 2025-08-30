Dopo Memorie in transito: "E se lì tornasse la ’33’?"

E se il vecchio filobus tornasse a... casa sua? Già, la 33, la vettura (un Fiat 2411 Cansa del 1959, rimasta in servizio fino a metà anni ottanta), restaurata qualche anno fa nella originale livrea in due toni di verde ed ora, statica, sistemata all’entrata del deposito Seta di via Sant’Anna, potrebbe ritrovare una location più consona e perchè no conservativa, visto che oggi è all’aperto e senza nessuna copertura. Il tutto prendendo spunto dalla bella mostra ‘Memorie in transito’, dedicata alla storia del trasporto pubblico della città di Modena e che, sostenuta da Coop Alleanza 3.0, rimarrà visitabile fino a domani in via Sigonio dove sorgeva appunto, ai tempi dell’Amcm, la storica rimessa filoviaria ed oggi sede di un supermercato Coop. Una volta terminata la mostra, sarebbe bello, in quello spazio, sistemare il filobus nella sua vecchia ‘casa’, che si farebbe così ammirare sia dai giovani che potrebbero vedere come si viaggiava a quei tempi, sia dai meno... giovani che potrebbero ricordare come qual mezzo o uno dei tanti suoi ‘fratelli’, li abbia portati negli anni a scuola o al lavoro.

Visto il successo che ha avuto la mostra, è legittimo supporre che anche il filobus in....carne ed ossa potrebbe avere lo stesso gradimento e sarebbe un modo per dare nuovo lustro a un discreto e silenzioso amico a quattro ruote (e con le aste in presa) che ha accompagnato la storia della città. Tra l’altro il vecchio filobus (anche se poi in fase di montaggio le scene non sono state utilizzate) è stato anche protagonista, nel piazzale della stazione, del recente film ‘Ferrari’.

In ultimo, pensiamo che la vettura potrebbe in futuro essere sede di altre mostre fotografiche sul tema (magari riproponendo ‘Memorie in transito’) e visite guidate per interessati e scolaresche.

Alessandro Bedoni