Doppia sfida tra A2 e Coppa tra la Pico e l’Amatori

Curiosa coincidenza di calendario per le squadre modenesi di hockey pista: oggi al PalaSimoncelli di Mirandola si gioca una doppia sfida tra la locale Pico, e l’Amatori 1945 Modena (nella foto Heimi), che si affronteranno alle 15 per la gara di Coppa Italia di serie B, ed alle 18 per la gara che vale per la Coppa Italia di A2. In entrambi i casi sono i "cittadini" a patire con i favori del pronostico, ma i gialloblù della Bassa sono bravi a sfruttare il contropiede, anche se fino ad ora sono ancora a zero punti: in A2 i precedenti sono quattro, tre favorevoli all’Amatori, ma la Pico ha vinto le tre sfide di dieci anni fa, alla prima stagione di attività del Roller Modena, poi fusasi con il La Mela Montale per dar vita all’Amatori 1945, mentre sono numerosi i precedenti della Pico con la seconda squadra dell’Amatori 1945, e nessuno contro la gloriosa Amatori scudettata. La sfida di A2 è ricca d’insidie per l’Amatori, che deve vincere per confermare quanto di buono meso in mostra sabato con Scandiano, contro una Pico che nelle due gare precedenti ha perso, dimostrandosi in crescita: la squadra di Iallacci ha poco da perdere, e potrà affrontare il derby senza condizionamenti, ma puntando ad una grossa iniezione di fiducia.

r. c.