Doppio concerto tra canzoni d’autore e operetta

Due appuntamenti musicali per questa domenica. "D’amore d’autore" è il concerto che – a pochi giorni dalla festa di San Valentino – il Salotto Culturale Modena proporrà oggi alle 17 presso il Piccolo Teatro del Centro culturale Alberione in via III Febbraio 7. Sabrina Gasparini, direttrice artistica della rassegna, sarà la voce di questo viaggio nella canzone d’autore italiana, insieme a due musicisti di lunga carriera ed esperienza, Stefano Calzolari al pianoforte e Lele Barbieri alle percussioni e batterie. Il concerto avrà dunque un’impronta jazz, con arrangiamenti anche inusuali di grandi successi, da Mina a Ornella Vanoni, Franco Battiato e Lucio Dalla.

Spazierà invece nel mondo dell’opera e dell’operetta il gran galà che gli Amici della musica di Mirandola presenteranno oggi alle 16.30 presso l’auditorium Rita Levi Montalcini. Alla ribalta il soprano Iolanda Massimo e il tenore Donghyun Kim, entrambi allievi di Raina Kabaivanska, e insieme a loro il soprano Mirjam Gruber. I cantanti saranno accompagnati al pianoforte dal maestro Giulio Garbin, la presentazione sarà affidata ad Alessandro Galli. Verranno proposti celebri brani di opera ed operetta, come la Canzone della Vilja, "Nessun dorma", "Che gelida manina", "Vissi d’arte", "Celeste Aida", l’Intermezzo dalla Cavalleria Rusticana e altri ancora.

s. m.