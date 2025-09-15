Doppio femminicidio di Castelfranco, fucilate a moglie e figliastra: ergastolo in appello a Montefusco

Modena, 15 settembre 2025 - La Corte d'assise d'Appello di Bologna ha ribaltato la sentenza di primo grado, condannando Salvatore Montefusco, 73 anni, all'ergastolo con un anno di isolamento diurno per il duplice femminicidio della moglie e della figlia di lei. Il 13 giugno 2022, l'uomo aveva ucciso a colpi di fucile Gabriela Trandafir, 47 anni, e la figlia Renata, 22 anni, nella loro casa a Cavazzona di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena.

La nuova sentenza accoglie l'impugnazione presentata dalla Procura di Modena e riformula la condanna di primo grado, che aveva inflitto a Montefusco 30 anni di reclusione. La riduzione della pena in primo grado era stata giustificata da un controverso passaggio nella motivazione, in cui si faceva riferimento alla "comprensibilità umana dei motivi che hanno spinto l'autore a commettere il fatto reato".

L'ingresso della villetta nel comune di Castelfranco Emilia in provincia di Modena dove madre e figlia, Gabriela e Renata, furono uccise il 13 Giugno 2022. L'assassino Salvatore Montefusco condannato all'ergastolo

Questa frase aveva scatenato un'ondata di polemiche e la Procura, rappresentata dal procuratore Luca Masini, dall'ex procuratore aggiunto Giuseppe Di Giorgio e dalla sostituta pg Rossella Poggioli in aula, aveva presentato ricorso. Nell'atto d'appello, i magistrati avevano definito l'espressione "assolutamente infelice" e "del tutto non condivisibile". La Procura aveva sostenuto che i giudici non devono basarsi su valutazioni soggettive di "comprensione" del reato, specialmente di fronte a un'inaudita violenza come quella che ha tolto la vita a due donne. Le indagini avevano rivelato che l'omicida era nel mezzo di un procedimento di separazione, un percorso che avrebbe risolto la situazione "per vie civili".

Per la famiglia delle vittime, la sentenza di appello rappresenta un trionfo della giustizia. L'avvocato Barbara Iannuccelli, che rappresenta i parenti, ha espresso "grandissima soddisfazione" per il verdetto. "È stato riconosciuto che la concessione delle attenuanti generiche era assolutamente sbagliata", ha dichiarato, sottolineando che è stato eliminato il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti, portando all'ergastolo come pena appropriata.

Questa decisione segna un importante precedente, ponendo l'accento sulla necessità di una valutazione obiettiva dei reati di violenza di genere, senza concessioni a interpretazioni che possano giustificare o mitigare la brutalità di un omicidio.