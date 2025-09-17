Doppio femminicidio. La sorella di Gabriela:: "L’ergastolo restituisce giustizia alle vittime"

"Con la pronuncia di questa sentenza mi auguro e anzi, spero che le donne ricomincino a credere nella giustizia e che non mollino mai. Dinanzi alla violenza, a qualsiasi tipo di violenza occorre denunciare, sempre".

La sentenza di condanna all’ergastolo e a un anno di isolamento contro il 73enne duplice omicida Salvatore Montefusco, che il 13 giugno 2022 uccise a fucilate la moglie Gabriela Trandafir, 47 anni e la figlia della donna, Renata, 22, nella loro casa di Cavazzona di Castelfranco Emilia, ha scosso molto Elena Trandafir che non è riuscita a trattenere le lacrime. La sorella di Gabriela, infatti, spiega di non aver mai smesso di sperare nella giustizia. Lunedì, infatti, la Corte d’Assise d’Appello di Bologna ha ribaltato la sentenza a trent’anni pronunciata il nove ottobre dello scorso anno dalla Corte d’Assise di Modena, ‘cancellando’ le attenuanti concesse in primo grado all’imputato e ritenute equivalenti alle aggravanti in ragione "della comprensibilità umana dei motivi che hanno spinto l’autore a commettere il fatto reato.

"Mi sono commossa – continua Elena, che ha partecipato ad ogni singola udienza contro l’imprenditore edile in pensione -, non ci siamo arresi e oggi questa sentenza è un esempio per tutte le donne; restituisce loro giustizia, credibilità. Lunedì, in quell’aula, è stata restituita giustizia soprattutto a mia sorella e a mia nipote. Mi sono sentita male quando, invece, ho visto gli scritti di mia sorella, la sua grafia. Ho rivissuto in pochi secondi tutto il terribile periodo della sua morte. Sarò in aula anche il 16 ottobre". Infatti all’esito dell’udienza il sostituto procuratore della corte d’appello ha depositato nel fascicolo manoscritti di Gabriela, trovati e sequestrati dentro la caserma dei carabinieri di Castelfranco. I manoscritti sono stati depositati presso il Gup davanti al quale si celebrerà il processo per omissione di atti di ufficio nei confronti di un carabiniere di Castelfranco. Il luogotenente è accusato di non aver raccolto la denuncia per maltrattamenti in famiglia di Gabriela, uccisa poco più di un anno dopo da Montefusco e di non aver proceduto nei termini stabiliti alle indagini richieste dalla Procura, quando la querela venne effettivamente presentata, il giorno dopo, in un’altra caserma.

La Procura modenese ha chiesto il rinvio a giudizio per rifiuto di atti di ufficio nei confronti del militare appunto e l’udienza preliminare nei confronti del luogotenente è fissata proprio il sedici ottobre. Secondo l’accusa il luogotenente indebitamente rifiutava atti del suo ufficio che, per ragioni di giustizia, dovevano essere compiuti senza ritardo; ovvero ometteva di ricevere la denuncia di Gabiriela, prima tentando di convincerla a limitarsi a proporre causa civile per la separazione senza sporgere denuncia penale contro Montefusco e poi, a fronte dell’ insistenza e volontà della donna di denunciare penalmente il coniuge per i maltrattamenti subiti, sostenendo che, in quel momento, non c’era la possibilità di raccogliere la denuncia e questo nonostante l’urgenza dell’atto, trattandosi di reato da "codice rosso". Gabriela si era poi recata il giorno successivo nella caserma dei carabinieri di Bologna dove la denuncia era stata subito verbalizzata.