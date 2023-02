Doppio furto nelle aziende di padre e figlio: bottino di 200mila euro

Due considerevoli furti, per due notti consecutive alla ’Ruspal Trivellazioni’ e alla ’03 Leonardo Srl’, entrambe ospitate nello stesso capannone della zona industriale, in via Di Mezzo a San Giacomo Roncole. La doppia incursione dei ladri ha fruttato ai malviventi un bottino superiore ai 200mila euro. Titolari delle aziende sono padre e figlio: il genitore Gaetano Russo della ’Ruspal’ e Antonino responsabile della ’Leonardo Srl’. Le razzie hanno avuto luogo nella notte tra lunedì e martedì e in quella seguente, tra martedì e ieri. "Noi abbiamo dei cantieri in tutta Italia da Canicattì a Bolzano – esterna amareggiato Gaetano – sono originario di Catania ma da trent’anni vivo e lavoro qui. Sono conosciuto quale promotore di questa mia attività per la posa e messa in opera di fibre ottiche con tecnologie innovative. Devo purtroppo riscontrare con rammarico le continue razzie. Giriamo tante località del nord per lavoro subendo spesso razzie di generatori e attrezzature particolari. Non mi aspettavo, dopo l’ingente furto della notte scorsa, l’imprevisto bis. Sono preoccupato per l’intensificarsi dei furti nel mio stabilimento. A breve assumerò un custode che risieda stabilmente nella fabbrica constatata la scarsa efficacia della videosorveglianza per un’area vasta. Questa razzia si somma ai problemi economici creati da varie ditte fallite che non ci hanno pagato. Io e mio figlio abbiamo due aziende: la ’Ruspal’ con sessanta dipendenti e la ’03’ con una settantina, in tutto circa 130 lavoratori. Il primo colpo di lunedì ai danni della ’03’ ha inferto un forte danno in quanto le strumentazioni trafugate hanno bloccato il lavoro di decine di dipendenti. Per fortuna ditte amiche ci sono venute in aiuto dando in prestito le loro dotazioni. La seconda scorribanda ha reso il danno economico ancora più rilevante. I malviventi sono entrati dalla finestra del primo piano arrampicandosi sulla inferriata del pianterreno poi, spaccando la vetrata, hanno avuto accesso agli uffici. Hanno individuato e aperto la cassaforte dove tengo solitamente circa tremila euro, il contante da mettere a disposizione dei dipendenti inviati, per lavoro, in trasferta. La tipologia di attrezzi rubati era legata alla nostra attività di trivellazioni orizzontali controllate che – spiega Gaetano – sono nuove tipologie di scavo per la posa di fibre ottiche, tubature del gas e d’energia elettrica interrata. La prima razzia registrata dalle telecamere è stata poco dopo la mezzanotte e durata oltre un’ora mentre la seconda, alle due e trenta, circa mezz’ora razziando pure il contante nei distributori del caffè. Il valore dell’attrezzatura rubata alla ’Ruspal’ – precisa Gaetano – è di circa 30 mila euro, quello relativo alla ’03’ superiore ai 170 mila". Nella stessa nottata ignoti hanno fatto man bassa allo spaccio San Pietro in Posta Vecchia rubando il fondo cassa e una forma di Grana. Depredate pure le targhe del furgone Renault Master alla ’Tecnical’ in via Divisione Acqui. "Questo furto ci ha impedito – spiega il titolare Luca Dotti – di fare importanti consegne di cablaggi ai nostri clienti costringendoci a immatricolare di nuovo il mezzo". Flavio Viani