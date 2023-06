Dossier contro Bellelli, il pm chiede l’assoluzione

Ultimi colpi di scena ieri pomeriggio nell’ambito del processo Carpigate: in aula il Pubblico Ministero ha chiesto l’assoluzione dei due imputati, l’ex vicesindaco Simone Morelli e Stefano Soranna, all’epoca legato alla Lega, che sono a giudizio per tentata diffamazione nei confronti del sindaco di Carpi Alberto Bellelli.

Gli avvocati delle parti, Nicola Termanini per Bellelli, Giovanni Gibertini per Morelli e Chiara Costetti per Soranna hanno presentato le conclusioni e il giudice ha rinviato al 18 settembre prossimo per le repliche e l’emanazione della sentenza.

Al centro del processo c’è quel famoso dossier mandato agli organi di stampa e contenente documenti che rivelavano un presunto scambio di favori tra il sindaco e un costruttore edile, accuse false contro le quali Bellelli sporse querela. "Non ci preoccupa la richiesta di assoluzione da parte del Pm – commenta l’avvocato Termanini, che ha chiesto invece la condanna degli imputati – anche perché basata su questioni giuridiche non condivisibili. In dibattimento è emersa piena prova della tesi accusatoria". Soddisfazione espressa invece dai legali degli imputati che si sono uniti alla richiesta di assoluzione del pm: "In questa fase di conclusione – afferma l’avvocato Costetti – ritrovarsi il Pm che chiede l’assoluzione all’esito dell’istruttoria ci ha fatto molto piacere, anche se manteniamo la cautela in attesa di settembre".

m.s.c.