"Dottori giovani molto competenti"

"La mia dottoressa è bravissima – commenta Luisella Grandori –. Non ho mai avuto problemi. Ho cambiato medico circa 5 anni fa, perché l’altra dottoressa è andata in pensione, ma non ho avuto problemi con la ’nuova’ e di questo sono molto contenta. E’ molto gentile, disponibile e dedica tanto tempo ad ogni paziente. Ho dovuto prendere un appuntamento per farmi visitare e nel giro di un giorno mi ha ricevuta. Mi è anche capitato di avere un’urgenza e lei mi ha visitato il giorno stesso risolvendo subito anche il problema. Ho degli amici che hanno cambiato medico ultimamente e anche loro mi confermano di aver trovato dottori giovani ma competenti e disponibili. In tanti si lamentano, ma tutte le mie esperienze sono positive".