Dove c’era il San Giorgio si torna a cuocere

Vi sono insegne scolpite nel cuore dei modenesi, come il Forno San Giorgio, dove dal 1500 in poi, si è sempre panificato, lievitato, infornato, con preparazioni di pasticceria che aggiungevano sempre qualcosa in più ai nostri momenti conviviali. Chi non ricorda la quiche lorraine, gli amaretti, la crostata di amarene brusche, la Linzer torte. Un luogo della modenesità restituito, dove poche settimane fa ha inaugurato la pizzeria Frà Diavolo (una catena con 25 insegne in Italia, in procinto di aprire a Miami), che torna ad essere un piccolo paradiso gourmand, dove però è la pizza ad essere protagonista. Il rispetto verso ciò che questa insegna ha rappresentato per la città, inizia con le scelte fatte dalla nuova proprietà nell’arredare gli interni, mantenendo una parte delle mattonelline in ceramica bianca che caratterizzavano le pareti, aggiungendo oggetti d’epoca che richiamano a Modena e alle sue tradizioni. Un ambiente contemporaneo, caldo, accogliente, dove scoprire una pizza in stile napoletano, ottenuta dopo una attenta ricerca sulle temperature e sul grado di umidità dell’impasto, che deve essere sempre costante e viene preparato in una camera bianca dedicata, a cui seguono lunghe lievitazioni che garantiscono alta digeribilità e tre impasti: multi cereale-local, nero al carbone vegetale e classico. Il risultato è una pizza dal cornicione pronunciato e disco basso, con impasto classico cotto a puntino, che conferisce un morso fragrante, piacevole, appagante, dalla consistenza morbida, senza sconfinare in un’eccessiva elasticità, farcita con ingredienti scelti, che imprimono personalità, armonia e registri tutti da scoprire. Oltre ai fritti sopraffini (crocchette di patata rossa e supplì cacio e pepe, su tutti), da non perdere la ‘Margherita ai 3 pomodori’, con San Marzano, pomodorino giallo, pomodoro datterino, fiordilatte di Agerola, pesto al basilico. Il servizio attento fa il paio a una cura particolare nella narrazione, come non sempre accade nelle catene.

Luca Bonacini