Doveva restituire 400mila euro: debito annullato

‘Esdebitazione del sovraindebitato incapiente’: un procedimento che si sta diffondendo sempre più e che permette di annullare i debiti alle persone (cittadini e piccoli imprenditori) meritevoli che non possano offrire ai creditori alcuna utilità per pagare il proprio debito, neanche in prospettiva futura.

È l’istituto cui ha fatto ricorso un 40enne di Modena che aveva accumulato debiti per 400mila euro, incolpevolmente, derivanti dal dovere sostenere due mutui casa (il suo e quello della sorella) senza riuscire più a sostenerli. Il procedimento è stato al centro di un convegno che si è tenuto a Modena nei giorni scorsi, promosso dall’OCC (organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento) Emilia: "La crisi delle imprese, l’aumento delle povertà e del disagio economico delle famiglie, la precarietà del lavoro hanno portato ad un aumento delle condizioni di sovraindebitamento – interviene il dottor Alessandro Cavani, presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Modena –. Per provare a risolvere le posizioni debitorie di cittadini privati e piccoli imprenditori (artigiani, commercianti, professionisti, agricoltori) non fallibili (che non possono essere assoggettati a fallimento), esistono da qualche anno le procedure di sovraindebitamento, previste dalla legge 3/2012, anche detta ‘legge salva suicidi’, e gli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, che operano dietro autorizzazione del ministero della Giustizia e che appunto consentono, se sussistono i requisiti di legge, ai debitori di cancellare l’esposizione debitoria accumulata previa soddisfazione parziale dei creditori".

Lo scorso anno a Modena "sono state presentate circa trenta domande – prosegue Cavani – che stanno procedendo nel loro iter che può essere spalmato anche su più anni". Le procedure di sovraindebitamento si attivano su istanza del debitore, "cui segue, su indicazione del OCC la nomina di un ‘gestore’, ossia un professionista (commercialista o avvocato) per gestire il procedimento ed aiutare il singolo alla predisposizione della domanda da presentare poi al tribunale".

Lo scopo del convegno "è stato quello di confrontarci sulle diverse prassi seguite e anche quello di fare conoscere alla cittadinanza l’esistenza di questo procedimento. In questa ottica, abbiamo aperto a Modena uno Sportello di primo ascolto per i soggetti sovraindebitati, che spesso non sanno come muoversi e non hanno le risorse per rivolgersi ad un legale".

