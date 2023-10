Dramma alla stazione. Donna seduta sulla banchina. Urtata dal treno: è gravissima

Una terribile disattenzione. Ci sarebbe questo dietro l’incidente avvenuto sabato sera sulla banchina del secondo binario della stazione ferroviaria di Castel Bolognese, Ravenna. Due persone, un uomo e una donna che pare risulti domiciliata nel modenese, sono stati investiti da un convoglio mentre sedevano con le gambe sporgenti. Entrambi sono stati portati all’ospedale Bufalini di Cesena con l’elicottero, la donna è in condizioni gravissime.

L’episodio è avvenuto verso le 21.30 mentre sul secondo binario stava transitando un lungo treno merci. La stazione ferroviaria di Castel Bolognese è difatti da sempre un importantissimo snodo da e per il sud e di sera i treni merci viaggiano a una certa velocità. Da anni, a causa della riduzione di personale, le piccole stazioni di provincia, come quella di Castel Bolognese sono diventate solo approdi, senza biglietteria e personale di sorveglianza. Quella della cittadina lungo la via Emilia ha però, in uno dei locali attigui un bar meta di tanti avventori, anche in orario serale e proprio al lato del bar c’è un accesso che conduce ai binari. Secondo quanto ripreso dalle telecamere, le cui immagini sono state immediatamente visionate, le due persone erano sulla banchina del secondo binario, entrambe sedute con le gambe rivolte verso i binari. Probabilmente erano distratte o non consce del treno che stava sopraggiungendo e comunque anche per lo spostamento d’aria, la donna è stata trascinata per metri dal treno merci, l’uomo invece dalle immagini sembra essere stato colpito solo a una gamba.

Scattato l’allarme sul posto sono arrivati i mezzi del 118, una pattuglia della polizia ferroviaria della vicina stazione di Faenza e una volante del commissariato manfredo. "Sembrava fosse accaduta una carneficina – hanno raccontato i tanti che erano sul posto – con sangue dappertutto".

Secondo le prime informazioni la donna, risultata essere una 35enne nata in Brasile, ha riportato profonde ferite a una delle due gambe e a parte del tronco mentre l’uomo, che pare non avesse documenti, versa in condizioni meno gravi, avendo riportato ferite solo a una gamba.