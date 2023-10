Dramma familiare in casa . A 13 anni accoltella la madre alla gola. Il testimone: "E’ fuggito scalzo"

Dramma familiare ieri mattina a Fossoli di Carpi, dove una donna di 45 anni è stata accoltellata alla gola in casa dal figlio di appena 13 anni, forse durante una discussione. E’ quanto successo alle 8.35 circa in un quartiere residenziale della frazione (non divulghiamo la via dell’abitazione per tutelare la famiglia e il minore, ndr). Immediato l’intervento dei soccorritori: la donna – le cui condizioni inizialmente erano apparse molto gravi – è stata portata d’urgenza in elicottero all’ospedale di Baggiovara e poi trasferita nel reparto di Otorinolaringoiatra al Policlinico per suturare la ferita che ha interessato il collo. Fortunatamente non è in pericolo di vita: ha una prognosi di 20 giorni. I residenti del quartiere, una serie di villette a schiera con tanto verde intorno, in una posizione tranquilla, sono stati bruscamente svegliati dal suono delle sirene dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine. E sono ancora increduli. "Ho sentito le sirene a livello della statale Romana Nord – afferma una cittadina –. Subito ho pensato si trattasse di un incidente, vista la pericolosità della strada. Solo dopo, vedendo i carabinieri lungo la via e davanti alla casa ho realizzato che doveva essere successo qualcosa di grave". Ancora scosso un residente che ieri, mentre stava camminando per andare a fare colazione al bar, ha visto il 13enne uscire di corsa dai garage sotterranei: "Avevo notato l’ambulanza e la macchina dei carabinieri, poi d’improvviso ho visto questo ragazzino, aveva una felpa bianca sporca di sangue, era scalzo e scappava. Sono rimasto pietrificato: le forze dell’ordine mi hanno chiesto se avessi visto la direzione in cui si era diretto e gliela ho indicata. Al mio ritorno dal bar ho notato le forze dell’ordine che parlavano con tutti i residenti, e uno zio che era insieme alla sorella che ancora tremava, poi altri vicini mi hanno spiegato cosa era successo".

Ancora ignoti i motivi che avrebbero spinto il 13enne (penalmente non imputabile perché minore di 14 anni, ndr) ad aggredire la madre: da chiarire se ci sia effettivamente stata una lite. Lo stesso ragazzino, sotto choc, sarebbe poi stato portato all’ospedale. Chi lo conosce lo descrive come un 13enne "buono e simpatico", che "non litigava con la mamma, anzi le vuole molto bene", e anche a scuola non avrebbe mai dato problemi. La stessa famiglia, di cui fa parte anche una figlia poco più grande del 13enne, viene tratteggiata come "tranquilla, di persone perbene. E’ un fatto inspiegabile".