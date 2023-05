Drammaturgia, lezione aperta

Domenica alle 18.30 nel ridotto del teatro Storchi di Modena, gli allievi di ‘Drammaturgie: Alta formazione di scrittura teatrale’ restituiscono al pubblico in forma di reading i testi prodotti durante il progetto, iniziato a febbraio. La lezione aperta permette così agli allievi, accompagnati dall’attore e regista Nicola Borghesi, di confrontarsi con il pubblico presentando i propri brani originali. Un modo per conoscere il gruppo di giovani autori e un’occasione per entrare all’interno della Scuola di Teatro Iolanda Gazzerro di Ert. Il corso ha coinvolto dodici giovani, selezionati tramite bando pubblico, in un processo di analisi, apprendimento e creazione della durata di 14 settimane. Attraverso il percorso si è costruito un ‘cantiere’ di scrittura drammaturgica. Ingresso libero; posti limitati con prenotazione obbligatoria alla mail: [email protected]