Droga a Modena, arrestati due pusher: avevano (anche) 3 chili di hashish

Il nascondiglio della droga nell'auto

Modena, 4 marzo 2023 – Due arresti per droga in via Luosi. A finire in manette, dopo l’intervento della polizia di Stato e della polizia locale, sono stati un 40enne e un 21enne italiani, in possesso di 109 grammi di cocaina ed oltre tre chili di hashish all’interno della loro auto (nascosti nello schienale del sedile anteriore lato passeggero).

Ad una successiva perquisizione domiciliare, sempre nell’ambito della stessa attività investigativa coordinata dalla squadra mobile, i due sono stati trovati in possesso anche 64mila euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

Oltre al denaro e alla droga, ai due sono stati sequestrati anche telefoni cellulari. I due arresti sono avvenuti in via Luosi, giovedì.