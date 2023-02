Droga, a processo i nipoti del pentito Il capo risulta latitante da due mesi

di Valentina Reggiani Erano loro i tre nipoti del falso pentito a gestire il traffico di stupefacenti che dall’Albania arrivava in città. Parliamo di fiumi di droga che per lungo tempo hanno attraversato la nostra provincia e che sono stati ‘arrestati’ solo grazie ad un’importante indagine condotta dalla squadra mobile e dai carabinieri con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia. Su ordine della Dda e della procura, infatti, era stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare per venti persone, di cui diciannove in carcere. Ebbene ieri i tre ‘protagonisti’ del narcotraffico, nell’ambito dell’udienza preliminare che si è svolta a Bologna sono stati rinviati a giudizio: parliamo di Andrea, Cristian e Gabriele Scarantino, originari di Scandiano e nipoti di quel Vincenzo Scarantino arrestato nel 1992, che dichiarò di aver partecipato alla strage di via D’Amelio a Palermo, in cui perse la vita il magistrato Paolo Borsellino, salvo poi ritrattare. Rinviati a giudizio in tutto dodici imputati mentre sono stati giudicati con il rito abbreviato gli altri indagati per l’associazione a delinquere dedita al traffico di stupefacenti. C’è però un dettaglio da non sottovalutare: Gabriele Scarantino, 31 anni, il maggiore dei tre fratelli e colui che teneva le redini del traffico si è dato...