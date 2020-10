Modena, 20 ottobre 2020 - Ancora un’organizzazione criminale dedita allo spaccio di droga sgominata dai carabinieri. Sono scattate oggi all’alba ben 19 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti magrebini; marocchini e tunisini molti dei quali irregolari che avevano ormai il monopolio dello spaccio a Sassuolo, base dell’organizzazione.

I pusher si spostavano anche a Modena, Bologna, Reggio Emilia e Mantova. Documentate 4500 cessioni nel corso di un anno.





"Il gruppo di Sassuolo per rifornirsi di droga si rivolgeva ad un grossista di Bologna finito in manette. Tre dei ‘boss’ vivevano invece a Reggio Emilia: due sono attualmente ricercati. Tantissime le dosi di hashish rivolte ai giovanissimi che contattavano i pusher soprattutto nel week end - spiega il comandante della compagnia di Sassuolo, colonnello Camillo Meo. Parliamo di magrebini tra i 21 e i 40 anni senza fissa dimora; otto dei quali clandestini".

L'indagine



L’indagine,coinciata nell’ ottobre 2019, coordinata dalla procura della Repubblica di Modena e condotta dal Nucleo operativo e Rrdiomobile della Compagnia di Sassuolo, ha consentito di disarticolare di una vasta rete di spaccio di sostanze stupefacenti, operativa prevalentemente nelle città di Sassuolo, Modena e Carpi ma con propaggini anche a Mantova, Reggio Emilia e Bologna, in grado di movimentare ingenti quantitativi di hashish e cocaina, destinati al rifornimento di un vasto bacino di clienti.



Nel corso dell’attività investigativa, in occasione di singoli episodi di spaccio documentati dall’Arma, erano già state arrestate in flagranza di reato 18 persone con sequestri di sostanze stupefacenti per un totale di circa 10 chili.