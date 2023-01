Droga, blitz anti spaccio al parco Novi Sad

Sessantadue persone controllate e un giovane denunciato. E‘ questo il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri martedì al Novi Sad e finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti. L’attività rientra nella pianificazione del comando provinciale di Modena, volta a garantire la serena fruibilità degli spazi pubblici e delle aree verdi di tutta la provincia. Nel corso del servizio sono state impegnate diverse pattuglie di Modena principale, viale Tassoni e San Damaso, con il supporto del nucleo operatativo e radiomobile della Compagnia di Modena. Complessivamente sono state 62 le persone controllate a piedi e a bordo di mezzi, in transito e in sosta, nelle strade limitrofe al parco. Un giovane sorpreso con hashish è stato segnalato alla Prefettura e una persona è stata accompagnata in caserma poiché destinataria di una nota di rintraccio.