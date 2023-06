Droga e corruzione, per traffico cocaina a Modena arrestati imprenditori ed ex politici

Modena, 23 giugno 2023 – Stavano indagando su fiumi di cocaina diretti verso l’Emilia Romagna, in particolare a Modena e distribuiti da un gruppo di narcotrafficanti albanese quando sono ‘incappati’, attraverso le intercettazioni, nello scambio di favori tra Marcello Minenna, ex direttore dell’Agenzia delle Dogane, ex assessore comunale al Bilancio di Roma e attualmente assessore all’Ambiente della Regione Calabria e l’ex parlamentare della Lega ora imprenditore, Gianluca Pini.

I due ‘noti volti’, infatti, sono tra i destinatari delle misure cautelari (domiciliari) scattate ieri nell’ambito dell’operazione delle questure di Forlì e Modena, insieme ai collaterali organi della Germania e del Belgio, con il coordinamento della procura di Forlì, della Dda di Bologna e delle rispettive Autorità giudiziarie estere che hanno portato a smantellare un’associazione di narcotrafficanti, ma anche a scoprire episodi di corruzione.

Infatti sono stati arrestati, su disposizione della Dda di Bologna, anche funzionari della prefettura di Ravenna e dell’Ausl Romagna.

Sono 34 i provvedimenti di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari emessi dalla Dda e dalla procura di Forlì. Ad essere raggiunti dall’ordinanza, appunto, anche diversi albanesi residenti nella nostra provincia. In sostanza, partendo da un’indagine antidroga della questura di Forlì, terminata a gennaio 2020 nei confronti di un gruppo di stranieri che gravitavano appunto anche sul nostro territorio, per lo più albanesi e dediti al traffico internazionale di stupefacenti, gli inquirenti sono arrivati a ricostruire molto di più, ovvero gli episodi di corruzione.

Infatti i chili di cocaina partivano dal Sud America per poi essere distribuiti nella nostra città e in Romagna. Nel corso dell’indagine sul traffico internazionale di polvere bianca purissima – parliamo di centinaia di chili –, gli agenti della questura di Forlì avevano scoperto il coinvolgimento di un imprenditore forlivese che operava nel settore dell’autotrasporto e che, appunto, lavorava a stretto contatto col gruppo criminale armato albanese.

Dalle intercettazioni era emerso inizialmente come l’imprenditore in questione si fosse recato nel Nord Europa, insieme a due fratelli provenienti dal Belgio, poi arrestati con 28 chili di cocaina, proprio per organizzare il viaggio dello stupefacente. Le cimici piazzate nell’autovettura dell’uomo, però, avevano messo in luce gli ‘affari loschi’ proprio con Pini, che non siede più in Parlamento dal 2018. Successivamente era venuto a galla il ‘patto corruttivo’ tra Pini e Minenna. L’imprenditore di Forlì, che millantava le importanti conoscenze criminali con la malavita albanese e utilizzava i proventi del traffico di cocaina per poi reinvestirli in attività formalmente lecite e l’ex parlamentare leghista, avrebbero "reciprocamente posto a disposizione uno dell’altro e proprie peculiari capacità di interferenza illecita nei contesti all’interno dei quali si muovevano".

Tra Pini e Minenna, invece, ci sarebbe stato un ‘pactum sceleris’: Pini gli aveva promesso di "accreditarlo all’interno della Lega, ma anche la conferma della nomina a Dg dell’Agenzia delle Dogane". In questo modo Minenna avrebbe ‘chiuso un occhio’ sulle richieste di Pini, tra cui l’importazione di mascherine durante il lockdown. Al centro dell’inchiesta, infatti, c’è anche un maxi appalto con l’Ausl Romagna per la fornitura di mascherine.

Appalto ottenuto da Pini dall’Azienda Usl Romagna per la fornitura di dispositivi, nonostante non esistesse nessuna specifica attitudine aziendale. Dal traffico internazionale di droga, che interessava in modo particolare anche il nostro territorio, insomma, gli inquirenti sono arrivati a scoprire anche diversi episodi di corruzione.