Droga, cresce l’allarme "Stazione piccola nell’oblio Ormai è un ’crack hotel’"

"La Stazione piccola di Modena è fatiscente ed è diventata un rifugio per pusher e tossici. Un vero e proprio ’crack hotel’". La denuncia è della consigliera del Quartiere 1 Manuela Spaggiari, segretario provinciale di Italia al centro-Noi moderati. "La situazione della stazione è precipitata – attacca – è un’autentica vergogna sia per la sicurezza dei residenti sia per il valore storico dell’edificio e dell’intera area. Il palazzo è fatiscente, e parliamo di un gioiello architettonico. Il Comune se ne disinteressa da anni dimostrando una colpevole ignoranza e una grave mancanza di rispetto nei confronti dei residenti del quartiere Sant’Agnese e di tutti i modenesi".

Ieri mattina, continua Spaggiari, "lo scenario era da brividi: siringhe ovunque, bottiglie trasformate in pipe da crack, rifiuti e vetri rotti ovunque, in particolare su alcuni dei vagoni fermi sui binari. La presenza di tossicodipendenti era segnalata da tempo, ma a causa della totale assenza di controlli da parte del Comune si è decisamente rafforzata. Per chi vuole drogarsi la Stazione piccola è un luogo sicuro".

Spaggiari aggiunge: "Il sindaco Muzzarelli e l’assessore alla cultura Bortolamasi interessati solo a farsi fotografare agli eventi e a raccontare una città che non esiste. Si ricordano della Stazione piccola solo quando qualcuno va sul giornale a denunciare la situazione deprimente in cui versa l’area. Quale strepitoso progetto – chiude la consigliera del Quartiere 1 – lanceranno come risposta a questa ennesima denuncia?".