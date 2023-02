Droga dalla Germania per i rave party: 21 arresti

Operazione antidroga a Modena

Modena, 13 febbraio 2023 – Droga proveniente dalla Germania e destinata alle piazze del Nord Italia dove veniva indirizzata anche verso alcuni rave party che si sono svolti negli ultimi anni. C’è questo scenario dietro ai blitz dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile nelle province di Modena, Ravenna e Foggia; i carabinieri della compagnia di Pavullo nel Frignano (sull’Appennino modenese) hanno infatti dato esecuzione a un’ordinanza di misure cautelari, emessa dal gip di Modena, nei confronti di 22 persone (17 in carcere, 4 ai domiciliari e per una persona il divieto di dimora nella provincia di Modena). Le ipotesi di reato, a vario titolo ed in concorso, parlano di cessione continuata e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrati 50mila euro in contanti, 37mila quelli trovati in un’abitazione di uno degli arrestati, dentro a barattoli della pasta. Le indagini, coordinate dalla procura di Modena, hanno avuto inizio nel 2019, su segnalazione del Dipartimento di pubblica sicurezza. Ricostruite un migliaio di cessioni, anche sul territorio di Reggio Emilia. In un primo filone dell’indagine erano state arrestate 13 persone, sette denunciate a piede libero. Complessivamente, sono state sequestrati 4,9 chili di cocaina, 3,8 di hashish, 154 grammi di marijuana e 10 grammi di ketamina, 27 garmmi di Mdma e 113mila euro in contanti. Impiegati oltre 100 militari, fa sapere la procura di Modena in una nota, tre persone destinatarie di misure cautelari devono ancora essere rintracciate.