Droga dello stupro nascosta in casa. Arrestato uno spacciatore 50enne

In casa nascondeva un mercatino della droga sintetica ma, soprattutto, Ghb, cosiddetta droga dello stupro. A lui i carabinieri sono arrivati dopo che in paese, a Savignano sul Panaro era stato notato uno strano via vai nei pressi dell’abitazione dell’insospettabile: un 50enne del posto. Per l’uomo sono scattate le manette dopo una serie di controlli dei carabinieri di Sassuolo in borghese. Una volta fatta irruzione i militari hanno trovato nell’appartamento dell’uomo quantità di stupefacenti a base sintetica, ovvero 8 grammi di "MDPV" (sostanza eccitante simile alla cocaina), 28 di "MDMA", ecstasy ma anche sei grammi del potente allucinogeno Lsd, 16 di "Mefedrone" e 62 grammi della "droga dello stupro". Oltre a due bilancini di precisione, del materiale plastico utilizzato per il confezionamento e 160 euro, ritenuto provento dell’attività illecita. Sono quindi subito scattate le manette per l’uomo che, nella stessa serata, è stato accompagnato in carcere. L’arresto è stato convalidato e nei confronti dell’uomo sono stati disposti i domiciliari.

La ‘droga dello stupro’ rappresenta un grave pericolo soprattutto per le giovani frequentatrici dei locali notturni. Per questo i militari forniscono consigli utili per evitare di caderne vittima, come non lasciare mai incustodita la propria bevanda, evitare di accettare bevande da sconosciuti ma non solo. E’ infatti importante ascoltare il proprio corpo: se dopo un solo drink o poco alcol ci si sente storditi, confusi o deboli è forte il rischio di essere caduti ‘nella rete’ di qualche malvivente. I sintomi delle droghe da stupro includono vertigini, nausea, perdita di memoria, difficoltà a muoversi o parlare. Il consiglio, in questi casi è di chiedere aiuto immediatamente ad un amico fidato o contattare immediatamente il 112. Tra i consigli anche quello di andare alle feste con amici fidati, tenendosi d’occhio a vicenda e concordare un segnale di emergenza nel caso in cui qualcuno si senta in pericolo. Esistono infine braccialetti o test monouso che rilevano la presenza di sostanze come "GHB" o "Ketamina" nei drink: alcuni locali hanno introdotto tovagliolini e cannucce che cambiano colore se rilevano particolari sostanze chimiche.

Valentina Reggiani