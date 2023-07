Droga in garage, arrestato uno spacciatore

Durante il giorno poteva apparire come un insospettabile operaio. La notte, invece, esperto spacciatore e ‘custode’ di ingenti quantitativi di droga. Gli agenti della squadra mobile hanno arrestato un 42enne italiano, incensurato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le segnalazioni erano partite dai residenti di viale Gramsci che avevano denunciato uno strano via vai nei pressi di un bar. Infatti l’operaio era solito incontrare i clienti proprio in prossimità di un locale adiacente al suo luogo di lavoro oppure sotto casa. Nel garage della sua abitazione i poliziotti hanno trovato quasi 7 kg di hashish e 100 grammi di cocaina, nonché sostanza utilizzata solitamente per il taglio dello stupefacente. Altre dosi di hashish sono state rinvenute e sequestrata all’interno della cabina armadio della camera da letto della abitazione dell’indagato. Sequestrati anche 4600 euro in contanti. Il gip ha convalidato l’arresto dell’operaio e disposto gli arresti domiciliari