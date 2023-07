Droga in macchina Arrestato 29enne

Un giovane è stato fermato con 37 grammi di hashish nascosti in sacchetti di plastica e un bilancino personale, tipico strumento per pesare la sostanza stupefacente e suddividerla in dosi da vendere.

Intercettato dai carabinieri, nel corso di un controllo sul territorio, il 29enne era a bordo della sua auto e stava attraversando il centro cittadino.

Ammanettato, è stato condotto ieri mattina davanti al giudice del Tribunale di Modena, che ha convalidato l’arresto e sottoposto il giovane alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.