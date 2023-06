Droga, minori stranieri sfruttati Spacciatori condannati: "Ingaggiavano ragazzini soli"

di Valentina Reggiani

Dagli otto mesi ai cinque anni e mezzo di carcere. Sono queste le condanne pronunciate ieri dal giudice Scarpa nei confronti di un gruppo di spacciatori tunisini, che sfruttavano i connazionali minori non accompagnati per farli spacciare hashish e cocaina in particolare al Novi Sad e nei pressi delle scuole. La banda era stata sgominata a settembre dello scorso anno dalla squadra mobile della polizia. Otto dei venti imputati hanno scelto il rito abbreviato mentre altri hanno patteggiato pene da uno a tre anni di carcere. Gli imputati erano accusati tutti di spaccio di stupefacenti – per lo più cocaina e hashish -, con l’aggravante di aver spacciato nei pressi del Novi Sad e quindi degli istituti superiori Barozzi e Corni. Le pene richieste dalla pubblica accusa andavano dai due agli otto anni di carcere.

La polizia aveva individuato il gruppo di "minori stranieri non accompagnati" dediti all’attività illecita dopo che, nel 2020, i servizi sociali del Comune avevano segnalato un anomalo aumento di arrivi sul territorio nazionale di minori tunisini non accompagnati. Si tratta di ragazzini soli, che arrivano in città spesso tramite organizzazioni criminali che hanno per loro già un piano, e vengono presi in carico dal Comune. Capita, però, che questi giovanissimi escano poi dai radar dei servizi sociali per scegliere la strada dello spaccio alla quale sarebbero indirizzati già alla partenza.

Subito erano scattate le indagini della Mobile, delegate dal tribunale dei minori proprio per verificare il coinvolgimento di minori, ospiti alla comunità San Filippo Neri e in carico ai servizi nelle attività di spaccio. Dagli accertamenti era emerso infatti come numerosi ragazzini stranieri, collocati presso i centri di prima accoglienza, si allontanassero immediatamente per poi arrivare a Modena ed essere collocati in altri centri. Una volta in città, però, venivano subito coinvolti non solo in attività di spaccio ma anche in furti e rapine in centro storico. Ieri, nei confronti dei tanti tunisini ‘ex minori’ non accompagnati e i loro sfruttatori sono arrivate le condanne.