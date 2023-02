Modena, sorpresi con 165 chili di droga: tre narcotrafficanti in manette

Gli agenti con i cumuli di droga sequestrata

Minacce di morte per un debito di droga, coppia in manette a Bologna

Modena, 8 febbraio 2023 – All’apparenza era una coppia insospettabile: marito e moglie, 28 e 27 anni, originari dell’est Europa, che si erano messi in viaggio insieme ad un terzo conoscente. Invece l’intuito investigativo degli agenti della sottosezione della polizia stradale di Modena Nord ha messo in luce ben altro.

Il trio, infatti, era composto da esperti corrieri di droga: sicuramente non nuovi al traffico illecito. Nella loro auto, infatti, sono spuntati ben 164,5 chili di hashish, suddivisi in diversi panetti nascosti in più borsoni.

Ovviamente per i tre narcotrafficanti sono scattate le manette.

La brillante operazione è stata condotta dalla pattuglia della sottosezione della stradale di Modena Nord lo scorso due febbraio. In sostanza gli agenti, nel corso dei servizi di routine in autostrada, intorno alle ore 18, hanno controllato il trio che, a bordo di un’auto di grossa cilindrata, stava transitando all’interno dell’area di servizio Secchia Est, sull’autostrada del Sole, all’altezza del chilometro 156 Nord.

Gli agenti hanno capito che i tre, marito e moglie e conoscente, nascondevano qualcosa e il loro intuito li ha ‘spinti’ a controllare in modo più approfondito. Dopo aver perquisito le auto in uso ai tre, gli agenti hanno trovato l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente, subito sottoposto a sequestro insieme a 5mila euro in banconote di vario taglio. I tre sono stati quindi arrestati e condotti in carcere. Al termine dell’udienza di convalida il giudice ha disposto nei confronti della coppia e dell’amico, un 54enne e tutti appunto originari dell’est Europa la misura della custodia cautelare in carcere come richiesto dalla procura.

Pare che la sostanza non fosse destinata alla nostra città ma fosse ‘in transito’, diretta verso acquirenti di un altri luoghi. Grazie alla preparazione e professionalità degli agenti della stradale di Modena Nord sono stati diversi negli ultimi mesi gli arresti e i relativi sequestri di ingenti quantitativi di droga.

Lo scorso novembre, infatti, i poliziotti della sottosezione avevano ammanettato un giovane straniero che nel bagagliaio dell’auto nascondeva un panetto avvolto nel cellophane contenete 1 chilo e 100 grammi di cocaina.

A gennaio 2021 gli agenti avevano arrestato un camionista che nascondeva a bordo del suo tir ben 22 chili di cocaina, per un valore di tre milioni di euro.