Droga nascosta in auto: condannato

Era stato sorpreso nel Reggiano con venti grammi di cocaina sull’auto. Per lui, A.C., 19enne nato in Tunisia e residente a Sassuolo, erano scattate le manette il 6 dicembre per detenzione di droga ai fini di spaccio. I carabinieri avevano trovato lo stupefacente suddiviso in 28 involucri in cellophane, nascosti sotto il piantone della portiera anteriore della macchina, dentro una scatola di metallo ricoperta con nastro adesivo e attaccata all’auto con una calamita. Con sè aveva anche 310 euro, ritenuti provento della vendita di droga. Il giovane è stato condannato ieri a 10 mesi con pena non sospesa dal giudice Sarah Iusto.