Droga a Modena, due ragazzi beccati al parco Novi Sad con un panetto di hashish

Controlli della polizia al parco Novi Sad di Modena

Modena, 13 gennaio 2023 – Giravano al parco Novi Sad con la droga, ma sono stati beccati dalla polizia. Inutile la fuga: nel tardo pomeriggio di ieri, i due, un 18enne e un 17enne cittadini stranieri, stati beccati dagli agenti con 75 grammi di hashish in totale e in seguito denunciati per detenzione ai fini di spaccio.

La pattuglia vigilava in viale Molza quando hanno deciso di controllare due giovani che si trovavano all’interno del parco. I due, però, non appena li hanno visti si sono dati alla fuga in direzioni opposte. Il minorenne ha tentato di disfarsi dell’involucro in cui nascondeva 21 grammi di hashish, prontamente recuperato dagli agenti.

Il 18enne, invece, è stato fermato in via Vittorio Veneto con un panetto di hashish di 54 grammi. In seguito agli accertamenti è emerso che il maggiorenne è già destinatario di un avviso arale, emesso dal Questore di Modena il 27 ottobre 2022.