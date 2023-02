Droga sintetica dalla Germania per i rave party: 21 arresti

Tutto era partito da un ragazzo di Pavullo: a novembre del 2019 aveva ordinato un ingente quantitativo di droghe sintetiche dalla Germania. Droghe che sarebbero dovute finire ai giovani frequentatori dei rave di tutta Italia. Dopo quel sequestro è partita l’indagine dei carabinieri di Pavullo che ha portato all’alba di ieri a smantellare l’intera rete di fornitori, intermediari e spacciatori che si muovevano tra il modenese e il reggiano. I militari, su ordinanza emessa dal Gip hanno infatti eseguito le misure cautelari nei confronti di 22 persone: 17 sono finiti in carcere, quattro ai domiciliari mentre nei confronti di una è scattata la misura del divieto di dimora nella provincia di Modena. Gli arrestati, italiani, albanesi, marocchini e tunisini nella maggior parte dei casi residenti a Modena, tra i 30 e i 50 anni sono accusati di cessione continuata e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Droga che per lo più arrivava proprio dalla Germania. L’attività di spaccio risale al 2019-2020 e la richiesta di misura cautelare avanzata dalla procura al luglio 2021. All’alba di ieri sono quindi scattate le manette nei confronti dei vari indagati. Tra questi c’è anche un 45enne ammanettato a giugno del 2020 dopo essere stato sorpreso con un chilo di cocaina e già giudicato per il citato reato. Quattro gli indagati raggiunti all’alba di ieri dai carabinieri nelle proprie abitazioni situate al Windsor Park. In sostanza il gruppo spacciava un po’ di tutto: cocaina, hashish, marijuana ma anche droghe sintetiche che venivano distribuite tra i giovani acquirenti di Modena e Reggio emilia. Le droghe sintetiche in particolare erano destinate ai rave party organizzati in diverse parti del nord Italia. Nel corso delle perquisizioni i militari hanno sequestrato anche 50mila euro in contanti, dei quali oltre 37.000 in un’abitazione di uno degli arrestati, nascosti nei barattoli della pasta, nonché piccoli quantitativi di hashish e marijuana. Il giovane pavullese da cui l’indagine ha avuto inizio era stato indagato e successivamente era finito in manette inseme ad altre 13 persone fermate in flagranza di reato mentre altre sette erano state denunciate. Le indagini hanno permesso di individuare i canali di approvvigionamento e di distribuzione della droga e di ricostruire e contestare oltre un migliaio di cessioni di stupefacenti tra il 2019 e il giugno 2020.