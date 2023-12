Drogato al volante e senza patente: multato

Si era messo alla guida di un’auto nonostante avesse assunto sostanze stupefacenti e nonostante la patente gli fosse stata sospesa già due anni fa per lo stesso reato. Fermato dai vigili, ora l’uomo è stato sanzionato per avere guidato con patente sospesa, la patente gli è stata revocata e il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi. Protagonista di tutta questa vicenda è un 32enne residente a Vignola, che l’altro giorno è stato fermato da una pattuglia della polizia locale dell’Unione Terre di Castelli a Savignano. Gli agenti, in particolare, hanno proceduto all’alt dopo avere notato che il 32enne, a bordo della sua auto, zigzagava in mezzo alla strada. A chi ha effettuato il controllo, è apparso subito chiaro che l’uomo potesse avere assunto droghe. Alla perquisizione che è scattata immediatamente all’interno dell’abitacolo, sono stati trovati 6 grammi di marijuana. Come previsto dal protocollo, la persona è stata accompagnata dai vigili presso il Pronto soccorso di Vignola per procedere al prelievo di liquidi biologici per la determinazione certa della sostanza e della quantità assunta. In seguito, nei suoi confronti, sono appunto scattati la revoca della patente, il sequestro del veicolo e le sanzioni previste in questi casi dal Codice della Strada.

m.ped.