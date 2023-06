Droghe sintetiche, in 20 alla sbarra

All’origine della vasta operazione che ha portato all’esecuzione di 34 provvedimenti cautelari e al sequestro preventivo di 63 milioni di euro c’è un’importante indagine antidroga, avviata dalla mobile di Forlì e che ha portato a scoprire una cellula criminale albanese particolarmente attiva anche sul nostro territorio. I vari componenti del gruppo, infatti, rifornivano la provincia di cocaina purissima. Ieri mattina gli agenti della questura di Modena hanno quindi eseguito le ordinanze di custodia cautelare nei confronti dei diversi indagati. Nella nostra provincia, a Vignola è stato trovato uno degli albanesi destinatari dell’ordinanza, accusato di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. Il giovane straniero è stato arrestato e condotto in carcere. All’uomo vengono contestati diversi episodi di spaccio nella nostra provincia, in concorso con altri connazionali che però, nel frattempo, avrebbero lasciato la nostra città. Le numerose operazioni contro il narcotraffico confermano come la richiesta di stupefacenti sul nostro territorio sia sempre più alta ma come risulti altrettanto ‘forte’ il contrasto attuato dalle forze dell’ordine nei confronti di questo genere di reati. Ieri, infatti, c’è stata la prima udienza che vede alla sbarra gli oltre 20 imputati accusati di traffico internazionale di stupefacenti, per lo più droghe sintetiche. Si tratta dei diversi giovani finiti in manette nell’ambito dell’operazione condotta dai carabinieri a febbraio. L’operazione era stata avviata nella seconda metà del 2019, su input della Direzione Centrale per i servizi antidroga dopo che in Germania era stato sequestrato un plico – presumibilmente ordinato nel darkweb – contenente droghe sintetiche. Ad effettuare l’ordine era stato proprio un giovane residente in Appennino che, con le stesse modalità, aveva già acquistato cannabis, ecstasy, amfetamina e ketamina. Le indagini dei militari di Pavullo avevano permesso di ricostruire e contestare migliaia di cessioni di stupefacenti.