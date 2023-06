Drusiani, malore fatale a 55 anni "Ciclismo nel dna e tante vittorie"

Il ciclismo era nel suo Dna: una passione coltivata fin da piccolo e poi tramandata al figlio. La comunità piange l’improvvisa scomparsa di Fabrizio Drusiani, morto ieri mattina all’alba a 55 anni per un improvviso malore, nella sua abitazione di Limidi. Drusiani, impiegato alla Landini, era molto conosciuto a Carpi e non solo, nell’ambiente del ciclismo: a 1213 anni si è messo in sella alla due ruote per non smettere mai. "Il primo grande amore di Fabrizio è stata la bicicletta – ricorda la moglie Sara –. Tra il bolognese e mezza Emilia non c’era posto in cui non mi dicesse: ‘Lì ho gareggiato’. Ha fatto persino il militare a Bologna nella compagnia Atleti. Gli sarebbe piaciuto poter proseguire nella sua carriera ciclistica, ma tante cose sono cambiate; certo nelle categorie in cui ha gareggiato è stato tra i migliori". "Il ciclismo è uno sport che si basa sulla fatica e vince chi ne fa di meno" è la frase che Fabrizio sempre ripeteva al figlio Francesco cui ha trasmesso la passione per la due ruote. "Ho fatto vari sport ma poi ho capito che la mia strada era quella del papà – racconta il figlio –. Lo scorso anno ho smesso ma non è escluso che io riprenda. Ho tanti ricordi felici con lui, è stato un grande maestro per me". "Mi spronava sempre a tirare fuori la grinta – prosegue la secondogenita Sara –. Ho provato con la bicicletta ma poi ho preferito la pallavolo. Papà non si lasciava spaventare da nulla, era il mio eroe, sapeva come affrontare ogni difficoltà". La salma di Drusiani è stata portata in Medicina Legale a Modena: verrà eseguita l’autopsia, anche in considerazione del fatto che il padre è morto per le stesse ragioni, alla medesima età di Fabrizio. "Per me era come un figlio – racconta Giancarlo Lugli, presidente della U.C. Sozzigalli –. Qui da noi Fabrizio ha mosso i suoi primi ‘passi’ nel mondo del ciclismo. Anzi, sono stato io che durante una festa dello sport a Limidi l’ho convinto a provare il mondo delle due ruote, e devo ammettere che è stato uno dei nostri migliori corridori, con tante vittorie, dagli esordienti agli juniores". Dal 2005 faceva parte del gruppo di ‘Sportissimo’ di Carpi: "Avendo dieci anni di differenza, mi ha cresciuto a livello ciclistico – sottolinea il titolare Fabio Bulgarelli – . Poi ci siamo ritrovati nel gruppo degli amatori ed è stata una gioia. Era la solarità in persona".

Maria Silvia Cabri

e Elio Giusti