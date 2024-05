"Dsv, traffico di camion ridotto. Un’opportunità di sviluppo"

"Un progetto andrebbe giudicato dopo averlo visto, non in base a pregiudizi ideologici". Questa la replica del sindaco Luigi Zironi al Movimento 5 Stelle e Maranello in Comune a proposito dell’insediamento di DSV nella città del cavallino rampante. "L’investimento di DSV ha l’obiettivo di ridurre il traffico pesante in via Giardini, ovvero l’opposto di quanto dice chi non conosce il progetto. Su quell’area non sorgerà un tradizionale ‘polo logistico’, ma – spiega Zironi – uno stabilimento specializzato nella logistica intra-aziendale integrata, che punta su soluzioni all’avanguardia per spostare materiali eliminando camion e navette". Per Maranello, aggiunge il primo cittadino "è un’opportunità di sviluppo sostenibile". Zironi rispedisce al mittente anche le altre accuse dalle due liste che sosterranno Adele Baldi circa la propensione della giunta a cementificare: "La zona vicina alla Coop riguarda una previsione di piano su area edificabile, approvata molti anni fa e non dalla giunta attuale, il progetto alla Torre della Montina ha l’ok di Soprintendenza, Regione, Arpae, Ausl. E l’Ospedale di comunità poteva essere finanziato dal Pnrr solo se realizzato ex novo. Dovevamo rinunciare all’opportunità?".